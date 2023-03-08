مسرح الجنوب ينظم عروضًا لأطفال مركز الأورام بقنا

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا ، إن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب نظم عروض العرائس والأراجوز وأتوبيس الحكي والمكتبة المتنقلة لعدد كبير من الأطفال مركز الأورام بمحافظة قنا، وجمع من الجمهور، حيث يقام المهرجان برئاسة الناقد المسرحي هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان بمحافظة قنا، ويستمر حتى12 مارس الجاري، برعاية وزارة الثقافة، وزارة الشباب والرياضة ومحافظة قنا، والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأوضح الداودي، أنه تفاعل الأطفال مع المكتبة المتنقلة وورش الحكى عبر عرض "حكاية لكل قرية"، وذلك عن طريق تقديم جلسات للحكي قام بها مسئول المكتبة الفنان احمد شعبان، إلى جانب أنشطة القراءة النشطة وعدد من الألعاب الدرامية والذهنية للارتقاء بالحس المعنوي والذوق العام والإسهام في تحفيز السلوكيات الإيجابية وتطوير القدرات الإبداعية وخاصة المهارات التي تعزز مفهوم حرية التعبير عن النفس، وفى نهاية ورشة الحكي تم توزيع دوريات مجلة سمير التابعة لدار الهلال على الاطفال كهدايا، وقامت نقابة اطباء قنا بالاشتراك مع المهرجان لتوزيع فوانيس رمضان للأطفال المرضى.

وأضاف الداودي، أن الجمهور تفاعل مع عرض "العرائس والماريونيت" مغامرات إيمى وتربو" الذى قدمته فرقة بلاك تيم، وشارك فيه الفنانين حازم محمد، سما أسامة، وإخراج إيمان فتوح، ويهدف العرض إلى توجيه الأطفال والأسر لبعض السلوكيات الخاطئة التي أصبحت منتشرة وتهدم المبادئ والقيم الإنسانية والاجتماعية والأخلاقية من خلال بثها في الأفلام والمسلسلات.