المحافظ يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر وحدة مناظير عائشة المرزوق بـ"قنا العام"

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا ، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأول لوحدة مناظير عائشة المرزوق بمستشفى قنا العام.

أعرب محافظ قنا، عن سعادته بانعقاد المؤتمر والذي يهدف إلى نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية والتعرف علي أحدث التقنيات وأخر ما توصل له العلم في مجال خدمات المناظير الجراحية لأقسام (الجراحة العامة، المسالك البولية، النساء والتوليد ) وذلك في إطار سعي المحافظة إلى توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية للمواطن القنائي من خلال الاهتمام برفع كفاءة الأطباء، وهيئة التمريض بالتدريب على أيدي مجموعة من الأخصائيين وأساتذة المختصين .

الجدير بالذكر أنه تم إجراء أكثر 800 جراحة منذ إنشاء وحدة مناظير عائشة المرزوق خلال العام الماضي، والتي تعد أول وحدة مناظير بمستشفيات وزارة الصحة، مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، والتخفيف علي المواطنين من مشقة السفر للمحافظات المجاورة طلبا للعلاج.