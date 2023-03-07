عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى فى عيد "المساخر" اليهودى.. والاحتلال يعتقل مرابطة مقدسية

وكانت "منظمات الهيكل" المزعوم قد دعت إلى تنظيم اقتحامات جماعية مكثفة لساحات المسجد الأقصى اليوم وغدا، تزامنا مع هذا العيد.

وأفادت دائرة الأوقاف - في بيان صحفي - بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بحماية من شرطة الاحتلال التي عززت انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية والتضييق على الوافدين إلى المسجد.

وحذرت رابطة علماء فلسطين من تنظيم قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه اقتحاماً واسعاً للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام الأسبوع الحالي، كما أُطلقت دعوات مقدسية للتصدي لاقتحامات المستوطنين، وتكثيف شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك اليوم وغداً.

وقالت مصادر بالقدس إن قوات الاحتلال اعتقلت المرابطة نفيسة خويض من مدينة القدس المحتلة وذلك اثناء تواجدها في شارع الواد.