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مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة: 4 ملايين شخص تركوا منازلهم بعد الزلزال

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:05 م
مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة: 4 ملايين شخص تركوا منازلهم بعد الزلزال زلزال تركيا
كتب أحمد عرفة

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قال عمر أحمد، مراسل القاهرة الإخبارية من أنقرة، إن الأرقام الرسمية في تركيا تشير إلى أن هناك أكثر من 4 ملايين شخص اضطروا لترك منازلهم بعد الزلزال.

 

وأضاف خلال مداخلة بشاشة «القاهرة الإخبارية»، «حسب الأرقام التي أعلنت عنها الولايات التركية في مختلف المناطق، بلغ عدد الأشخاص الذين نزحوا إلى ولايات أخرى وسجلوا أنفسهم بهذه الولايات نحو مليوني شخص».

 

وتابع: «نحو مليون ونصف شخص متواجدون حاليا في الخيام في مناطق الزلزال، وبقاؤهم في الخيام يرجع إلى عدم توافر أماكن يذهبون إليها أو الحالة المادية السيئة لذلك لا يستطيعون التحرك، ويودون الاعتماد على المساعدات التي تأتي لمناطق الزلزال لاستدامة حياتهم حتى تعاد إعمار المنطقة برمتها».

 

واستطرد: «الحديث هنا في تركيا عن سنة واحد فقط من إعادة الإعمار، ولكن الخبراء يقولون إن إعمار هذه المناطق وإعمار وإعادة بناء البنية التحتية بالمناطق المنكوبة وإنشاء البيوت من جديد لتسكين النازحين حاليا سيستغرق نحو عامين ».

 


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