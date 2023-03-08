وأوضحت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن هذه الدفعة الإغاثية تأتي بالتنسيق مع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للقيام بعملية تسليمها وتوزيعها للمتضررين، ‏سعيا في التخفيف من معاناتهم جراء آثار الزلزال الذي خلف دماراً تسبب في أضرار وخسائر في الأرواح والممتلكات، مؤكدة استمرار الجسر الجوي بإرسال المساعدات عبر الرحلات الجوية على مدى عدة أيام.



