محطة مياه ومجمع خدمات.. تعرف على أبرز المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها بكفر صقر

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع صبحي الهادي رئيس مركز ومدينة كفر صقر نسب تنفيذ أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد مع مراعاة معاييرالجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق معدلات الأمان والسلامة والارتقاء بالشكل الحضارى والجمالى وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ومن جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة كفر صقر أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء مبني مجمع الخدمات مجلس المدينة ، مرحلة أولي باعتماد مالي 8.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 100%، واستكمال مبني مجمع خدمات مجلس المدينة،مرحله ثانية بتكلفة 12.5 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 35%.

ولرفع كفاءة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، تم توريد وتركيب أعمدة الإنارة بمشتملاتها بمدخل المدينة امتداد شارع الجلاء واستكمال الطريق الدائرى بتكلفة 612 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 100%.

وإنشاء محطة مياه تليجه بتكلفة 60 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 98% وإنشاء مدرسة الهجارسة الثانوية بتكلفة 6 مليون و300 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 90% وإنشاء دار حضانة الهجارسة بتكلفه 2 مليون و900 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 85%.

كما أنه جارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق كفر صقر الحوامده (رصف وتغطية وحائط ساند) وبتكلفة 20 مليون وبنسبة تنفيذ 80% كما انه رفع كفاءة طريق القضاه من كوبرى العزازيه - القضاه - طريق ابو مسعود بتكلفة 16 مليون جنيه وبنسبة ٣٥% ورصف شارع 26 يوليو (بنك مصر) رد الشئ لأصله بتكلفة 1 مليون و842 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 25%.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى علي المشروعات للوقوف على نسب تنفيذ المشروع بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الاعمال لسرعة دخولها الخدمة.