السجن 15 سنة للمتهم بابتزاز فتاة وتهديدها بالشرقية

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 10641 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، المقيدة برقم 1864 لسنة 2022 كلي شمال الزقازيق، للعام الماضي، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية المتهم وجدي س م ح، مقيم في قرية العدوة التابعة لمركز ههيا، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بأنه بدائرة مركز شرطة ههيا قد هدد المجني عليها إ ج إ ش ال، بطريق الكتابة عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وشفهيًا عبر الهاتف الجوال وبواسطة آخرين (ذويها) بإفشاء صور ومقاطع مرئية خادشة للشرف خاصتها إثر علاقة عاطفية فيما بينهما.

جاء في أمر الإحالة أن تهديد المتهم للمجني عليها كان مصحوبًأ بطلب مبلغ مالي مقداره 10 آلاف جنيه، وذلك على النحو المبين في التحقيقات، حيث أذاع المتهم واستعمل في علاقة غير علانية (صور شخصية - مقاطع مرئيسة) للمجني عليها دون رضاها، وهددها بإفشاء تلك الصور والمقاطع لحملها على دفع مبلغ مالي مقداره 10 آلاف جنيهًا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وتبين أن المجني عليها وذويها قد امتثلوا للمتهم وعقدوا جلسة عرفية معه واستلم خلالها 8 آلاف جنيه وتم محو تلك الصور واتلاف هاتفه الجوال آنذاك، إلا أنه لم يلتزم بالاتفاق وأفشى المقاطع والصور بإرسالها إلى ذوي الفتاة وبعض أقاربها.