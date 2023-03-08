محافظ جنوب سيناء يعقد اتفاقيات لتسيير رحلتين من صربيا إلى شرم الشيخ

جنوب سيناء _ ياسر عامر

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، عدة اتفاقيات سياحية، خلال مشاركته فى الجناح المصرى ببرلين عاصمة ألمانيا، من بينها الاتفاق مع إحدى الشركات على تسيير 2 طائرة من صربيا إلى شرم الشيخ وذلك من يوم 18 يونيو من العام الجارى، عدد ليالى سياحية بين 7 إلى 11 ليلة.

وفى نفس السياق تم الاتفاق ايضا على زيارة وفد مكون من 30 فرد من الصحافة الصربية إلى مدينة شرم الشيخ خلال شهر أبريل القادم 2023 وذلك لإجراء الدعاية اللازمة لشرم الشيخ فى صربيا والترويج السياحى للمقاصد السياحية بها وذلك ضمن الاتفاق الموقع اليوم.

وكان الجناح المصرى المشارك فى البورصة افتتحه أحمد عيسى وزير السياحة، بحضور عمرو القاضى الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والسفير خالد جلال سفير مصر ببرلين، وعددا من رجال الأعمال والمستثمرين فى مجال السياحة.

يشار إلى أن بورصة برلين السياحية أهم وأكبر تجمع سياحى عالمى حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 ألف زائر مهنى إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحى هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامى لأكثر من 5000 صحفى من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

ويُشارك بها العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين فى قطاع السياحة عالمياً، وحظى الجناح المصرى المُشارك فى المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة.