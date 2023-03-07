محافظ جنوب سيناء يشارك فى افتتاح الجناح المصرى ببورصة برلين السياحية ITB

جنوب سيناء- فايزة مرسال

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، افتتاح أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم الثلاثاء، الجناح المصري، المُشارك في بورصة برلين السياحية المقام فى الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجارى فى العاصمة الألمانية برلين.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضورياً منذ أزمة فيروس كورونا، حيث أنها كانت تُعقد افتراضياً منذ هذه الأزمة.

حضر الافتتاح أيضا السفير خالد جلال، سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار، مساعد الوزير للشئون الفنية، والسيد محمد سلامة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عمرو عبد الله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج، المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

وتعد بورصة برلين التجمع السنوي الأكبر لصناعة السياحة العالمية، ويُشارك فيه العديد من الوفود الحكومية الرسمية وكبار المهنيين العاملين في قطاع السياحة عالمياً.

وقد حظي الجناح المصري المُشارك في المعرض بإعجاب وإقبال ملحوظ من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح سنوياً.

وتُقام بورصة برلين السياحية ITB وتعد بورصة برلين أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 ألف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

كما أن مصر تشارك في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971 حيث تشارك بها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً.