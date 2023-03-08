محافظ بورسعيد: تسكين المستحقين فى مشروع الأمل وتذليل العقبات لتسليم الوحدات

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا، وذلك لمتابعة سير العمل في مشروعات الإسكان الجاري العمل بها بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد والمهندس عماد البرشا وكيل وزارة الإسكان ببورسعيد ، وعدد من الجهات التنفيذية ومسئولي الإسكان في بورسعيد.

واستعرض محافظ بورسعيد شرحا من الجهات التنفيذية حول موقف ونسب تنفيذ العمل في مشروعات الإسكان وتوصيل المرافق لها و سير العمل في تسليم وحدات مشروع الكراسة الزرقاء لمستحقيه ، كما تابع محافظ بورسعيد سير أعمال تسكين المستحقين في مشروع الأمل ، وشدد على التنسيق بين كافة الجهات المختصة بالأعمال وتذليل أي عقبات، وسرعة الانتهاء من تسليم الوحدات السكنية لمستحقيها في أقرب وقت.

كما وجه المحافظ بتكثيف العمل لسرعة نهو أعمال توصيل المرافق في أقرب وقت لمشروعات الإسكان الجاري العمل بها، مؤكدا أن كافة الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لخدمة المواطن و تقديم كافة سبل الراحة له



