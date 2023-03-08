محافظ المنوفية يتابع تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور ضمن "حياة كريمة"

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة التواجد الميدانى والمتابعة الدورية للموقف التنفيذى لأعمال تطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور المرورية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة كون قطاع الطرق أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.

وتابع المهندس طارق أبو حطب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رفع نواتج التطوير وقطع الفرمة بشارعى ترعة الغزالية والذى يربط شارعى المعهد الدينى وماكينة سراج الدين بطول 1كم، بالإضافة إلى فرد طبقة السن بشارع فريش ماركت وشارع مسجد الرحمه وتسوية وتمهيد شارع خلف المحكمة، وشارع ترعة السمسمية بقرية ميت شهالة تمهيدا لفرد طبقة الأساس ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشارع، كما تابع رئيس المدينة أعمال الرصف بطريق الشهداء / شمياطس أحد قطاعات طريق 723 عقب الإنتهاء من الأعمال المقررة بطول 15كيلو متر، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية لرصف طريق 16زاوية البقلى / عمروس أحد قطاعات طريق تنفيذ هيئة الطرق والكبارى بطول 23 كيلو ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف الأعمال التحضيرية من قطع الفرمة بشارعى القارح وعيادة تمهيدا للبدء فى أعمال الرصف، فضلا عن متابعة انشاء بلاعات الأمطار بالشوارع المتفرعة من شارع فاضل ومسجد التقوى، وذلك ضمن ( 14) شارعا مستهدف رصفهم بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، كما تابع رئيس المدينة أعمال التطوير بممشى البطحة البحرية تمهيداً للأعمال الخرسانية المطبوعة وتركيب البرجولات ومقاعد للمواطنين والمساحات الخضراء لإضفاء مظهراً جماليا بالمدينة، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بكافة مواقع العمل بتسريع معدلات الأداء لتحقيق نقلة نوعية بمستويات الإنجاز مع الإلتزام بكافة المواصفات الفنية المقررة.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم استكمال أعمال فرد وتسوية طبقة السن بطريق شنوان /الباجور وذلك عقب الإنتهاء من قطع الفرمة بالطريق للبدء فى أعمال الرصف المتكاملة من صب الارصفة الجانبية وتركيب البلدورات ورفع مطابق الصرف الصحى كونه طريق حيوى وهام يربط مركزى الباجور وشبين الكوم.