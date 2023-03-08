محافظ الغربية يفتتح السوق النموذجى ببسيون

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، سوق بسيون النموذجي، والذي يضم كافة أنواع السلع من ( خضروات، فاكهة، لحوم، دواجن، مواد غذائية، ألبان، مخبوزات منظفات، منتجات فخارية، ملابس، أحذية، مفروشات، عطاره) وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات التنفيذية.

وخلال الافتتاح تفقد محافظ الغربية أقسام المعرض، مشيداً بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية للمواطن، وذلك بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأوضح المحافظ، أن افتتاح السوق يأتي ضمن خطة المحافظة للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية وغير الرسمية بمختلف المدن بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، إلى جانب ضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من جرائم مختلفة منها التكدس المروري وتشويه المظهر الجمالي.

وسادت حالة من الفرحة والترحيب الكبير من قبل المواطنين داخل مركز ومدينة بسيون، عقب افتتاح المعرض، معبرين عن شكرهم للمحافظ لافتتاح السوق الجديد، والذي يوفر عليهم التعب والمشقة، نتيجة قربه من وسط المدينة وموقف سيارات الأجرة،، فضلاً عن توافر كافة المنتجات بأسعار مخفضة إلى جانب سهولة رقابته من قبل الجهات المعنية، ومتابعة جودة السلع المقدمة والسيطرة على أسعارها.