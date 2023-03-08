محافظ الغربية: نفذنا أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة

الغربية مصطفى عادل

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء أركان حرب عمرو شلبي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، وذلك قبيل اجتماعهما المشترك لمناقشة مشروعات الرصف والتطوير التي تنفذها الشركة في مراكز المحافظة، بحضور اللواء محمد السيد مدير المشروعات بالشركة، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية ، الشئون المالية، التخطيط والمشروعات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ ونائب رئيس الشركة الوطنية نسب تنفيذ مشروعات الرصف والمحاور والطرق الرئيسية والتي تنفذها الشركة داخل المحافظة، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لحل كافة المعوقات بهدف إنهاء كافة المشروعات طبقا للجدول الزمني المبرم في العقود.

وأكد محافظ الغربية على متابعته اليومية من خلال الاجتماعات والجولات لكافة المشروعات وخاصة مشروعات الرصف باعتبارها شرايين التنمية وخاصة المحاور المرورية التي تنشئها المحافظة لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء المظهر الجمالي داخل المدن.

وأشار رحمي إلى أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم ، وكان للشركة الوطنية دور كبير في إنهاء تلك الخطط إلى جانب باقي الشركات والجهات المتعاملة مع المحافظة.