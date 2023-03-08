قافلة طبية بالمجان لعلاج المرضى غير القادرين فى قرى الغربية

الغربية محمد طارق

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية، بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة طبية جديدة بالمستشفى الجامعى بطنطا، استهدفت توقيع الكشف الطبى على 97 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرية كوم عبود مركز بسيون، وقريتي كفور بلشاي وكفر المحروقي مركز كفر الزيات، وكفر سبطاس مركز طنطا بمحافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبد المتجلى، وكيل وزارة التضامن، أن القافلة بدأت فى الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء أمس، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك) بتكلفة إجمالية 12 ألف جنيه.

وأكد اللواء ممدوح شعبان مديرعام الاورمان، أنه تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح شعبان أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى.