محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير منطقة كوبرى أبو طبل

الشرقية - إيمان مهنى

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة لمركز ومدينة منيا القمح لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات الجارية بالقطاعات الخدمية والتنموية، والعمل على تذليل كافة العقبات أمام الشركات المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة طبقاً للتوقيتات المحددة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

بدأ محافظ الشرقية جولته بتفقد منطقة كوبري أبو طبل ، وذلك للتعرف على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بها، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تغطية مسافة 500 متر بترعة المدير وجاري تنفيذ أعمال الردم تمهيداً للرصف، وكذلك صب الخوازيق الخاصة بإنشاء عدد 2 كوبري على بحر أبو الأخضر وترعة القليوبي بتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، حيث تُعد المنطقة محوراً مرورياً هاماً يربط بين مدينة منيا القمح وقرية شلشلمون ومركزي مشتول السوق وبلبيس.

شدد المحافظ على أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال الجارية، لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، طبقاً للجدول الزمني المحدد للمساهمة في فك الازدحام المروي داخل مدينة منيا القمح .

توجه محافظ الشرقية لتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بطريق دائري منيا القمح بطول 2.6 كم مزدوج وبتكلفة اجمالية 51 مليون و980 ألف جنيه ليربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ومنيا القمح وبنها، وذلك تنفيذاً لخطة المحافظة بخلق محاور مرورية جديدة تساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة وخاصة أوقات الذروة.

اطمأن المحافظ على معدلات أداء الأعمال الجارية بالطريق والتي تشمل انشاء حوائط ساندة من الدبش على جانبي مصرف منيا القمح مشدداً على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالطريق تمهيداً لرصفة وتهيئته أمام حركة السيارات والاستفادة منه كمحور مروري جديد يُساهم في توفير الوقت والجهد علي المسافرين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة مواقع العمل التي تشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدميه وذلك للتعرف معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجله العمل بها لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنافع والفائدة على المواطنين.