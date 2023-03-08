محافظ الدقهلية: قطع المياه غدا 7 ساعات عن مدينة طلخا بالكامل ونبروه لإجراء أعمال الصيانة

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إنه سيتم قطع المياة غدا الخميس الموافق 9 مارس الجاري من الساعة 8 صباحا وحتي الساعة 3 مساء، من ذات اليوم عن مدينة طلخا بالكامل ومدينة نبروه لاجراء اعمال الصيانة الدورية داخل مرفق مياة طلخا.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن حيث يتم تنفيذ اعمال الصيانة الدورية داخل المحطة المشار اليها وقد أوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بقطع المياة هي مدينة طلخا بالكامل ومدينة نبروة.

وقد وجه الدكتور مختار، لـ رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا ، والمحاسب محمد البسيوني رئيس مركز ومدينة نبروه، للتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين. واكد محافظ الدقهلية على أهمية إتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ أعمال الصيانة المشار إليها.

هذا وطالب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق مدينتي طلخا ونبروه والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقهما ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.