محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان وتوسعات مدرسة أبو بكر بمنية النصر

أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية ، اليوم الأربعاء، زيارة لقرية البجلات التابعة لمركز ومدينة منية النصر، لتدشين القافلة الطبية الشاملة لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان.

وتضم القافلة كافة التخصصات (تنظيم أسرة نسا - باطنة - رمد - تحاليل - أشعة)، وتفقد المحافظ القافلة ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.

وافتتح المحافظ معرض أهلا رمضان، والذي يضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ووجه بتوفير كافة السلع في المعرض بصفة مستمرة، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من هذه السلع.

كما افتتح "مختار" توسعات مدرسة أبو بكر حافظ الثانوية بتكلفة إجمالية 6 مليون تقريبا، والتي تضم 9 فصول تعليمية، وتفقد المدرسة والتقى بالطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية والسلع الغذائية، لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وأشار "مختار" إلى ان الجميع يعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائب سيد سمير، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب محمد خالد، والنائبة شيماء نبيه، والنائب محمود الإمام، والمحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر.