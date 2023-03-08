اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 03:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان وتوسعات مدرسة أبو بكر بمنية النصر

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:19 م
محافظ الدقهلية يفتتح معرض أهلا رمضان وتوسعات مدرسة أبو بكر بمنية النصر جانب من الإفتتاح
الدقهلية:محمد الحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجرى الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، زيارة لقرية البجلات التابعة لمركز ومدينة منية النصر، لتدشين القافلة الطبية الشاملة لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان.
 
وتضم القافلة كافة التخصصات (تنظيم أسرة نسا - باطنة - رمد - تحاليل - أشعة)، وتفقد المحافظ القافلة ووجه بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمواطنين.
 
وافتتح المحافظ معرض أهلا رمضان، والذي يضم كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، ووجه بتوفير كافة السلع في المعرض بصفة مستمرة، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من هذه السلع.
 
كما افتتح "مختار" توسعات مدرسة أبو بكر حافظ الثانوية بتكلفة إجمالية 6 مليون تقريبا، والتي تضم 9 فصول تعليمية، وتفقد المدرسة والتقى بالطلاب للاطمئنان على سير العملية التعليمية.
 
وأكد المحافظ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير كافة الخدمات الطبية والتعليمية والسلع الغذائية، لتوفير حياة كريمة لكافة المواطنين.
 
وأشار "مختار" إلى ان الجميع يعمل في الجهاز التنفيذي للمحافظة بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، من أجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية المختلفة.
 
جاء ذلك بحضور الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة، والمحاسب السيد دايرة، وكيل وزارة التموين، وناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس هشام عطية، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، النائب سيد سمير، والنائب ثروت فتح الباب، والنائب محمد خالد، والنائبة شيماء نبيه، والنائب محمود الإمام، والمحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر.

 

افتتاح المحافظ ونواب الدائرة للمدرسه
افتتاح المحافظ ونواب الدائرة للمدرسه

 

تفقد المحافظ لأعمال الطلاب اليدويه
تفقد المحافظ لأعمال الطلاب اليدويه

 

 

تفقد المحافظ للفصول
تفقد المحافظ للفصول

 

 

توسعه جديده لمدرسة بالبجلات منيه النصر
توسعه جديده لمدرسة بالبجلات منيه النصر

 

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 

متابعه المحافظ للقافله الطبيه
متابعه المحافظ للقافله الطبيه

 

 

معرض اهلا رمضان في البجلات مركز منيه النصر
معرض اهلا رمضان في البجلات مركز منيه النصر

 

 

مقابله المحافظ لطلاب المدرسه بعد الإفتتاحات الجديده
مقابله المحافظ لطلاب المدرسه بعد الإفتتاحات الجديده

 


 

 


محافظ الدقهلية

اهلا رمضان

توسعه مدرسه

إنشاءات جديده

منية النصر

البجلات

قافله طبيه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة