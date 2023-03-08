محافظ أسوان يلتقى وفد وزارة النقل لمناقشة مسار المشروع القومى للقطار السريع

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على التنسيق الكامل بين مختلف الجهات لضمان عدم وجود أى تعارضات فى مسار المشروع القومى للقطار السريع.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ أسوان، مع وفد وزارة النقل برئاسة أشرف عبد العزيز مدير هيئة الأنفاق والمشرف على مشروع القطار السريع ، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وأشرف فؤاد السكرتير العام.

وقال بيان صحفي صادر عن محافظة أسوان اليوم، ان اللقاء تناول نتائج الإجتماع الموسع الذى تم بين وفد وزارة النقل ، ومسئولى الجهات المختصة لمراجعة خط السير المحدد للقطار السريع ، والتأكد من عدم وجود أى تعارض مع شبكات البنية التحتية أو المنشآت أو مشروعات مستقبلية.

وأكد محافظ أسوان على أن مسار مشروع القطار السريع هو بمثابة نقلة نوعية لغرب النيل ، وتدشين لوادى ومحور تنموى جديد يوازى الوادى القديم شرق النيل، لافتاً إلى أن هناك توجيهات لجميع الجهات لتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات الممكنة لإنجاز هذا المشروع الواعد فى أقرب وقت ممكن ، وخاصة أنه سيعمل على زيادة معدلات الحركة السياحية لأسوان ، وأيضاً تدفقات كبيرة للحركة التجارية تجاه الأسواق الأفريقية.

والجدير بالذكر بأن الخط الثانى من شبكة القطار الكهربائي السريع أكتوبر / أسوان/ أبوسمبل السياحية يبلغ طوله 1100 كم، فى المسافة من أبوسمبل حتى أكتوبر منها مسافة 530 كم من أبو سمبل إلى الأقصر تشمل عدد 12 محطة منها 5 محطة للقطار السريع و7 محطة للقطار الإقليمى.