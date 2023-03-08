محافظ أسوان يبحث مع سفير سيراليون تنشيط التعاون الاقتصادى والاستثمارى

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

استقبل اليوم الأربعاء اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السفير صادق سيلا سفير دولة سيراليون بالقاهرة والوفد المرافق له بحضور الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظة للسياحة والأثار والهوية البصرية، بجانب دينا إبراهيم مسئول التعاون الدولى.

وأكد محافظ أسوان ، فى بيان صحفى، عمق ومتانة العلاقات المصرية مع دولة سيراليون الصديقة، والتى شهدت تطوراً فى أوجه التعاون المشترك بين الجانبين فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى والذى يسعى لفتح العديد من جسور التقارب بين الدول الأفريقية، والتعامل بحنكة وحكمة لتحقيق ما تصبو إليه القارة السمراء.

وأشار إلى أن أسوان أصبحت قبلة لتصدير المنتجات المصرية للأسواق الأفريقية حيث نعمل بجدية لإنشاء أكبر منطقة لوجستية عالمية بكركر على مساحة 180 هكتار، وتبعد 7 كم من مطار أسوان الدولى، مع مرور خطوط القطار السريع عليها، ولذا نتطلع إلى إدراج أسوان ضمن الإتفاقية الموقعة بين البلدين لتنشيط التعاون الإقتصادى والإستثمارى والتجارى والسياحى والثقافى من خلال التؤامة مع أحد المدن السيراليونية المتشابة مع المحافظة.

ومن جانبه، أعرب السفير صادق سيلا عن تقديره للرئيس السيسى، وبذله جهود كبيرة لإحلال السلام والتنمية، مع رفعه شعار إفريقيا للإفريقيين، ومن حقهم الإستفادة من الثروات الطبيعية لإفريقيا، موضحاً بأنه قام بزيارة لـ 10 محافظات مصرية لتحقيق التكامل بينها وبين مدن سيراليون بين الموارد والثروات المتوفرة، وأيضاً الخبرات المصرية، وفى نهاية اللقاء تبادل محافظ أسوان وسفير سيراليون الدروع تعبيراً عن روح التعاون المتبادل بين الجانبين.