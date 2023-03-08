مجلس وزراء الخارجية العرب يؤكد التزامه بدعم مشاركة المرأة فى عملية التنمية

بيشوى رمزى

أكد مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارحية العرب، حرصه على الالتزام بالمضي قدماً في تنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام والتنمية لضمان حياة كريمة وآمنة للنساء في المنطقة العربية، بما يمكنهن من التمتع بكامل حقوقهن، ويشاركن على نحو فاعل في عملية التنمية.



جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية (159) اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ؛ حيث يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة الذي يأتي هذا العام تحت عنوان "الابتكار والتكنولوجيا لتحقيق المساواة بين الجنسين".



وقال المجلس إن احتفاء الدول العربية باليوم العالمي للمرأة يعكس التقدير والاعتزاز بالإنجازات التي حققتها المرأة العربية ولا تزال على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واعترافاً بدورها الكبير والمشهود في مسيرة التقدم والتنمية للمجتمعات العربية على وجه الخصوص.



وعبر المجلس - في بيانه - عن اعتزازه وفخره بما بذلته المرأة العربية على مر العصور وما حققته من إنجازات مشهودة، وحث جميع الشركاء على التضامن مع النساء لاسيما المتواجدات في الدول المتأثرة بالنزاعات وضحايا العنف والاساءة الممنهجة على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأكد المجلس أن جامعة الدول العربية تحرص - دوماً - على مشاركة المجتمع الدولي الاحتفال بهذه المناسبة الهامة؛ تأكيداً على التزامها النهوض بأوضاع النساء في المنطقة العربية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو الهدف الذي توافقت عليه الدول الأعضاء وتم إلقاء الضوء عليه من خلال ما تضمنه البيان الصادر عن الاجتماع التحضيري العربي للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة.