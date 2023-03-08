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متحدث أممى: مباحثات مع مسؤولين روس بجنيف قريبا حول صفقة الحبوب

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:21 م
متحدث أممى: مباحثات مع مسؤولين روس بجنيف قريبا حول صفقة الحبوب الحرب الروسية الأوكرانية
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن متحدث أممي تأكده أن هناك مباحثات مع مسؤولين روس بجنيف قريبا حول صفقة الحبوب.

 

وفى وقت سابق، سلطت قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، حيث عرضت زيارة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لأوكرانيا، عارضة المؤتمر الصحفى لجوتيريش، الذى قال إن هذه هي زيارتي الثالثة لأوكرانيا في أقل من عام، لإظهار الالتزام الكامل وموقف الأمم المتحدة في مساندة أوكرانيا، موضحا أن مبادرة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود أتاحت توصيل ملايين الأطنان من الحبوب إلى جهات مختلفة في العالم، وهذا لتتنفس الصعداء وخاصة دول العالم النامي، ومن أجل استقرار أسعار الحبوب والتغذية، خاصة أن المنظمات الغذائية سجلت زيادة في الأسعار بنسبة 30%.

 

وأضاف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أن غزو روسيا لأوكرانيا انتهاك للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك لسيادة ووحدة أراضي الشعب الأوكراني، وفق الحدود المعترف بها دوليًا، موضحا أنه أنه سوف يواصل العمل؛ لتخفيف آثار النزاع الذي يحدث للشعب الأوكراني، والأمم المتحدة ستواصل الدعم لملايين الأوكرانيين، وسوف تواصل خطتها للعمل مع الجهات المعنية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ لتأمين المحطات النووية ومنها زابوريجيا.


أوكرانيا

روسيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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