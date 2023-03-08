مبادرة "تمكين" تحتفى بالمتحررات من الأمية للعام الثامن على التوالى

كتبت – مرام محمد

يعقد المنتدى العربى السنوى الثامن لمبادرة "تمكين" التي أطلقتها جمعية المرأة والمجتمع وشركاءها في مارس 2015، يوم الإثنين الموافق 13 مارس 2023 الساعة 3 عصراً في مركز التعليم المدني بالزمالك-القاهرة؛ لطرح الرؤى المستقبلية لتطوير قضايا التنمية المستدامة لتعليم وتمكين المرأة، وذلك بالتشارك مع كافة أصحاب المصلحة من القطاع الحكومي والمراكز الأكاديمية والخبراء والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وفى إطار الاحتفال بأعياد المرأة.

يشارك بالافتتاح العديد من الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بقضايا التنمية المستدامة الخاصة بتعليم وتمكين المرأة، حيث يشهد المنتدى هذا العام إطلاق الحركة المجتمعية للتعليم والتعلم لتحقيق التنمية الاجتماعية والإقتصادية المستدامة التي سوف تعمل عليها المبادرة للثمان سنوات القادمة حتى 2030.

وتكرم الإعلامية والصحفية مني سلمان لشباب الصحافيين المشاركين بجائزة إبداع الشباب بمجالات الصحافة والثقافة والفنون لعام 2023، والتي تشجع على إبداع الشباب والتفاعل والتخصص والاهتمام بقضايا تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة وتمكين المرأة في مسابقة هي الأولى من نوعها.

ويرأس لجنة تحكيم جوائز تمكين المتحررات من الأمية لهذا العام كابتن أحمد حسن وسهام نجم مؤسس جائزة تمكين مع أعضاء اللجنة من ممثلي المؤسسات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة العامة لمحو الأمية وبمشاركة كافة شركاء جوائز التمكين بتكريم وتوزيع الجوائز السنوية لتمكين المتحررات من الأمية لعدد (27) فائزة مصرية من (27) قرية في (7) محافظات (المنيا وأسيوط والجيزة وسوهاج وبني سويف والوادي الجديد وكفر الشيخ) من بينهن اثنتان حاصلتان على مؤهلات جامعية وثالثة حاصلة على دراسات عليا و9 حاصلات على مؤهل متوسط وفوق المتوسط و11 سيدة حاصلة على شهادة محو أمية). وذهبت الجائزة العربية إلى متحررة من دولة اليمن، وتمنح الفائزات الجوائز من شركاء المبادرة من المجتمع المدني والقطاع الخاص بقيمة جوائز (155.000) جنيه للمنح الدراسية لاستكمال التعليم الجامعي أو إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وتلقي بعض الفائزات كلمة عن قصص كفاحهن الملهمة عن نضالهن في التحرر من الأمية، فجميعهن مكافحات تمتلىء حياتهن بتفاصيل موجعة وملهمة ويستحققن تسليط الضوء عليهن والاستماع إليهن وأن يستمع لهن أخريات لاستئناف نفس الطريق.

الجدير بالذكر أن مبادرة تمكين قد حققت نجاحا ملموسا منذ تأسيسها قبل 8 أعوام، إذ كرمت 157 فائزة بمنحهن جوائز مالية تقدر بنحو 700 ألف جنيه على مدار السنوات السبع السابقة، كما ترأس لجان التحكيم خلال النسخ السابقة للمنتدى عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام من بينهم الفنان خالد النبوي والكابتن عماد متعب والإعلامي محمود سعد والإعلامية دعاء فاروق والفنانة سميرة عبد العزيز والفنانة نادية رشاد.

وتمثل المبادرة إضافة جديدة للمنظمات غير الحكومية المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار، إذ إن مكون الجوائز هو الأول من نوعه على المستويات الوطنية والدولية والإقليمية لتكون لصالح الفئة صاحبة المصلحة المباشرة، وهي المرأة.