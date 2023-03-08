مؤسسة "حياة كريمة" تعلن ما حققته فى دعم المرأة المصرية

كتبت أسماء أمين

في إطار الاحتفال ب اليوم العالمي للمرأة ، فقد أولت القيادة السياسية اهتمامًا بالمرأة المصرية، وعملت على تمكينها في كافة المجالات، إلى جانبي توفير الدعم اللازم لها، تقديرًا لمكانتها، وحازت المرأة على نصيباً كبيراً من الخدمات، بما عزز من حقوقها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً. ومنذ إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كانت المرأة على قمة أولويات عمل مؤسسة "حياة كريمة"، حيث أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات التوعوية في مختلف المجالات والعمل على تمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن ورش العمل المتنوعة وفصول محو الأمية، والكشف الطبي الدورس، لتحسين صحة المراة.

وتستهدف مؤسسة "حياة كريمة" توعية السيدات في مجالات تربية الأطفال والعلاقات الأسرية والشمول المالي وكيفية إدارة المشروعات، إلى جانب التوعية بالجانب التقني والمهني، والتوعية في المجال الطبي والنفسي، كما تستهدف المؤسسة بشكل خاص المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة.

اهتمت المؤسسة بشق التمكين الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات، حيث قدمت مساعدات رؤوس ماشية، وتقديم ماكينات خياطة.

وأطلقت المؤسسة مبادرة "ابدأ- حياة"بالتعاون مع المبادرة الرئاسية " ابدأ"، والتي تهدف إلى تدريبالسيدات المعيلات وتدريبهن حرفة الخياطة والتفصيل، حتى تصبح مصدر رزق لهن، وذلك في محافظة الغربية. وتهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للسيدات من خلال مساعدتهن ليندمجوا في سوق العمل بعد انتهاء ورشة التدريب في سوق العمل، بحيث تتحول الحرفة إلى مصدر رزق، من خلال بيع منتجاتهن.

وجاءت مبادرة "أنت الحياة" في الفيوم كأول فعالية توعوية موسعة، قامت بها مؤسسة "حياة كريمة" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والتي استهدفت توعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًاودينيًا.

شاركت مؤسسة "حياة كريمة" بمعرض تراثنا، بجناح كامل لعرض منتجات أصحاب مشروعات قرى مبادرة حياة كريمة، لعرض منتجاتهم من متدربي مبادرة "انت الحياة"، الذين تم تدريبهم على الحرف اليدوية والتراثية. وتم عرض العديد من المنتجات التراثية والحرفية وعلى رأسها منتجات الكروشيه والمشغولات اليدوية والمفروشات، ومنتجات يدوية من مخلفات النخيل، وسجاد يدوي ومنتجات خوص، وتصنيع بامبو.

كما أتاحت المؤسسة الفرصة للمرأة والفتاة السيناوية بالمشاركة في معرض "تراثنا" المٌقام على هامش منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 ، حيث ضم المعرض السيناوي جميع المشغولات اليدوية المعروضة في جناح منتجات سيناء، جميعها صناعة يدوية، بأيدى سيدات وفتيات سيناء، لتظهر التراث والثقافة السيناوية، وكذلك الاعشاب المعروضة، مزروعة في أرض سيناء، بالإضافة إلى زيت الزيتون الخام البكر، والتمور، والعجوة، والدوقة.

وعلى المستوى الطبي والنفسي، قدمت المؤسسة تدخلات نفسية للسيدات في المراحل المتأخرة من مرض السرطان، وكذلك في إدارة الأزمات ومواجهة الصدمات النفسية.

كما اهتمت المؤسسة بصحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية من خلال القوافل الطبية في قرى حياة كريمة.

كما أطلقت المؤسسة مبادرة "يدوم الفرح" لتأهيل وتجهيز وتدريب الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم برامج تدريبية وتوعوية عن الصحة النفسية والعلاقات الزوجية وكيفية إدارة أمور المنزل. كما أطلقت المؤسسة مبادرة للغارمات والإفراج عنهن، ودفع المبالغ للدائنين.