"قصور الثقافة" بأرمنت تدعم أطفال وفتيات قرى حياة كريمة بأنشطة مختلفة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

في بادرة هى الأولى من نوعها لدعم أطفال وشباب وفتيات قرى ونجوع حياة كريمة بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، انطلقت الهيئة العامة قصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، على مدار الأيام الماضية فى فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت، والذي يستمر حتى 12 مارس الحالي، ويشمل العديد من الأنشطة الفنية والثقافية المتنوعة لدعم الدور الثقافي بالمحافظات وتحقيق العدالة الثقافية من خلال الوصول بالمنتج الثقافي للقرى والمناطق الأكثر احتياجا للخدمة الثقافية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبرعاية وزارة الثقافة.

ويقول العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أنه يتم تنظيم فعاليات الأسبوع الثقافي بمركز أرمنت بمحافظة الأقصر، برعاية الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بالتنسيق مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وحمدي سعيد مدير عام ثقافة القرية، وتقام الفعاليات بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، الشركة القابضة للمياه، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ويضيف رئيس مركز ومدينة أرمنت، لـ"اليوم السابع"، أنه تم توفير كافة المتطلبات اللازمة لرجال هيئة قصور الثقافة لدعم الأطفال والشباب والفتيات بالمدارس على مدار ذلك الأسبوع المختلف من نوعه، ففي اليوم الأول للفعاليات تم البدء داخل مدرسة الشهيد عثمان مكي بقرية المحاميد قبلي، حيث عقدت مجموعة من المحاضرات التثقيفية منها محاضرة بعنوان "الشباب ودورهم فى بناء الأمم"، والتى أوضح بها الدكتور النوبي عبد الراضي، أهمية الوعي والثقافة ودور الشباب في البناء والتنمية، وعقدت محاضرة بعنوان "لغة الإشارة"، تناولت فيها الدكتورة داليا مهنا، نبذة عن لغة الإشارة وأساسيتها وأهميتها، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "مكافحة وعلاج الإدمان" تحدثت بها آية أحمد مدربة مهارات حياتية عن مميزات الصندوق وتعريفه والخط الساخن الخاص بالصندوق وأضرار الإدمان والتدخين، بجانب ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر أحمد علي ألقى خلالها قصيدتي: "الصمت، اعتصر خمري" والشاعر علي حسان قصيدة"حضور"، والشاعر سيد صدقي قصيدتي "أنت مين، من فن المربعات".



أغاني الفلكلور الصعيدي الشعبي في ثالث أيام قصور الثقافة



أغاني الفلكلور الصعيدي الشعبي في قري حياة كريمة



الرسم بفعاليات الأسبوع الثقافي ضمن حياة كريمة بالأقصر



إنطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن حياة كريمة بالأقصر



تعليم الفتيات التطريز ضمن حياة كريمة



تعليم الفتيات فى قرى حياة كريمة بأرمنت



ثالث أيام قصور الثقافة بفعاليات قرى حياة كريمة بأرمنت



جانب من أيام قصور الثقافة بفعاليات قرى حياة كريمة بأرمنت



جانب من فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن حياة كريمة بالأقصر



جانب من ورش تعليم الأطفال بالقصور



جانب من ورش تعليم الفن والتلوين للأطفال



حضور ثالث أيام قصور الثقافة بفعاليات قرى حياة كريمة بأرمنت



دعم أبناء قرى حياة كريمة بمدينة أرمنت



عروض فنية فى أيام قصور الثقافة بفعاليات قرى حياة كريمة بأرمنت



فعاليات الأسبوع الثقافي ضمن حياة كريمة بالأقصر



فعاليات أيام قصور الثقافة بفعاليات قرى حياة كريمة بأرمنت



فعاليات بالمدارس والقصور ضمن حياة كريمة



لقاءات متنوعة لدعم الشباب بالمدارس



مدينة أرمنت تشهد إنطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي



ورش التلوين لدعم أطفال قرى أرمنت



ورش تعليم الفنون والحرف اليدوية للفتيات