فودافون: لا صحة لوقف خدمات "فودافون كاش".. ونخدم ملايين العملاء بكفاءة

كتبت هبة السيد

أكد أيمن عصام رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، انتظام خدمة تحويل الأموال عبر المحمول "فودافون كاش"، وتقديم خدماتها لملايين العملاء بكفاءة وانتظام، وأن ما يتردد عن وقف الخدمة غير دقيق.

أوضح "عصام"، في تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الجهات القضائية أصدرت قرارات بالوقف المؤقت لعدد محدود من محافظ العملاء بخدمة فودافون كاش، بناء على تحقيقات تجرى بشأن تطبيق هوج بول، وتم الامتثال للقرار بالتعاون مع جهاز تنظيم الاتصالات، وهو إجراء احترازي في ظل التحقيقات الجارية في الواقعة.

وشدد أيمن عصام، على انتظام خدمات تحويل الأموال عبر المحمول، دون توقف أو مشاكل تؤثر على العملاء، والذين يثقون في الخدمة مما جعل فودافون تتصدر سوق المحافظ الإلكترونية بحصة سوقية 80% من إجمالي عدد المحافظ، وكذلك قيمة التحويلات، ونعمل دوما على تقديم الخدمة بكفاءة، وتحسين تجربة المستخدمين، تماشيًا مع توجهات الدولة للتحول الرقمي والمجتمع اللانقدي.

وتتصدر شركة فودافون مصر، سوق المحمول بإجمالي عدد مشتركين يتجاوز 40 مليون مشترك، وكذلك تتصدر قطاع المحافظ الإلكترونية بإجمالي 36 مليون مشترك، وتعتزم الشركة استثمار 5 مليارات جنيه خلال العام الحالي، تضيفها ل75 مليار جنيه استثمرتها الشركة بالسوق المصري منذ دخولها.