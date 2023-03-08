فرص عمل فى تخصصات مختلفة برواتب تزيد عن 4000 جنيه.. اعرف طريقة التقديم

كتبت - مرام محمد

كشفت وزارة القوى العاملة عن توافر فرص عمل جديدة للشباب من الجنسين برواتب مجزية في عدد من المحافظات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب وتوفير فرص عمل لائقة وحقيقة لهم في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات.

ويوضح "اليوم السابع" في التقرير التالي أبرز فرص العمل المتاحة في المحافظات:

محافظة المنوفية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، توافر فرص عمل لـ"عمال إنتاج" فى إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك للشباب من الجنسين من سن 18 إلى 37 سنة وبرواتب مجزية ومزايا مختلفة.

وأوضح سعد عبد الرحيم مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية في تقريره للوزارة، أنه بالتعاون والتنسيق مع إحدى الشركات الخاصة بالمحافظة تم توفير مجموعة من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة للعمل على مهنة عمال إنتاج برواتب تبدأ من 2700 جنيه بالإضافة إلى توافر العديد من المميزات من تأمين صحي واجتماعي، ووسائل انتقال للعاملين، مشيرا أن السن المطلوب للعمل من 18 إلى 37 سنة، مع توفير تدريب مهنى للشباب من دون خبرة لاكتساب الخبرات اللازمة للعمل.

وأضاف مدير المديرية أنه يمكن للراغبين في الحصول على تلك الفرص، التوجيه إلى ديوان المديرية إدارة بحوث العمالة وعنوانها: شبين الكوم - البر الشرقي - عمارة غاز مصر ‏شبين الكوم‏، ‏مؤكداً استمرار سعى المديرية في توفير فرص عمل وتدريب للشباب من أبناء المحافظة على المهن التى يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.

وكشفت الوزارة عن توافر 100 فرصة عمل (منسقة ميدانية) للفتيات بإحدى المؤسسات في المحافظة برواتب تبدأ من 4000 جنيه، مشيرة أن الوظائف لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة، من سن 18 إلى 35 سنة، وتتيح حوافز وتأمين صحى واجتماعى ووثيقة تأمين على الحياة، منوهة إلى أن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الرابعة عصراً والإجازة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت.

ونوهت وزارة القوى العاملة، إلى أن على كل من يرغب فى شغل الوظائف المتاحة التوجه لوزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354

محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية توفير 20 فرصة عمل للشباب في إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك على مهن عمال إنتاج، وأخصائيون رقابة جودة، وأخصائيون توكيد جودة، وفنيين تبريد وتكييف.

وأوضح محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، في تقريره أنه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، تم توفير فرص العمل للشباب بواقع 5 عمال إنتاج، و5 أخصائى رقابة جودة، و5 أخصائى توكيد جودة، و5 فنى تبريد لحديثى التخرج من الشباب الذكور، من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، في التخصصات التالية: بكالريوس علوم أو زراعة أو مؤهل متوسط في نفس التخصص للعمل على مهنة عمال الإنتاج، وبكالريوس علوم تخصص كيمياء أو ميكروبيولوجى للعمل في مهنة أخصائي رقابة جودة وتوكيد الجودة، ومؤهل متوسط من حملة البدلومات تخصص التبريد والتكييف.

وأضاف وكيل المديرية أنه يمكن للشباب الراغبين في الحصول على تلك الفرص التقديم من خلال إدارة بحوث العمالة بديوان المديرية وعنوانه: خلف نقابة الأطباء شارع سيد فهمى من شارع مصطفى كامل بسموحة، أو من خلال مكتب تشغيل برج العرب وعنوانه برج العرب الجديدة الإسكان المتوسط عمارة 7 الدور الارضى، مؤكداً استمرار جهود المديرية في توفير فرص العمل والتدريب للشباب والتى تساهم في الحد من نسب البطالة وتساهم في توفير الحياة الكريمة لهم.

محافظة القاهرة

وكشفت الوزارة عن توافر 90 فرصة عمل للشباب بإحدى شركات القطاع الخاص في بالقاهرة، تضمنت 10 موظف قسم المبيعات، و20 جزار، و20 خباز، و20 شيف جبن، و20 سماك، من الذكور فقط مع خبرة سنة على الاقل فى المجال براتب يبدأ من 3500 جنيه حتى سن 35 سنة، ويتم التقديم لشغل تلك الوظائف من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

فرص عمل لذوي الهمم

كشفت وزارة القوى العاملة عن 180 فرصة عمل جديدة لذوى الهمم بفروع مجموعة مطاعم بمحافظتى القاهرة والإسكندرية، وذلك لاستيفاء نسبة الـ5% من بين إجمالى عمالها من ذوى الهمم ودمجهم داخل المجتمع، موضحة مزايا وشروط التقديم عليها على النحو التالي:

أولا: شروط التقديم

- أن يكون المتقدم من الحاصلين على الشهادة الإعدادية والموقف التجنيدى

- وجود بطاقة الخدمات المتكاملة

- السن من 18 إلى 35 سنة

- العمل قرب محل إقامتهم لمدة 9 ساعات يومياً

ثانيا: مزايا التقديم

- راتب شهرى مجزى

- حوافز وبدلات

- تأمين صحى واجتماعى

- تأمين على الحياة

- وجبات داخل المطاعم

- إجازة أسبوعية

وأشارت "القوى العاملة" إلى أنه يتم التقدم للحصول على تلك الفرص المتاحة بالقاهرة من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة وعنوانها 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، وفى الإسكندرية بمقر ديوان المديرية وعنوانه: شارع دكتور سيد فهمى من مصطفى كامل خلف نقابة الأطباء - سموحة.