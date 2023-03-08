ضبط نقاش يروج المواد المخدرة وبحوزته سلاح نارى فى البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث مراكز شرطة البرلس فى ضبط عنصر إجرامى، من ذوى المعلومات الجنائية، سبق اتهامه فى عدة قضايا منهم الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وقضية قتل، وذلك حال قيامه بالترويج للمواد المخدرة، حيث جرى ضبطه أثناء استقلاله سيارة ملاكى قيادته، وبحوزته بندقية إلى وعدد 24 طلقة، و2 كيلو من جوهر مخدر الحشيش.

تلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بقيام ضباط وحدة البحث الجنائى، بمركز شرطة البرلس فى تحديد وضبط نقاش، من ذوى المعلومات الجنائية، حال قيامه بالتردد على دائرة مركز البرلس، للإتجار بالمواد المخدرة، ليجرى إعداد الأكمنة اللازمة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز البرلس من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة ملاكى قيادته لها، وهو من إحدى القرى التابعة لمركز بيلا، من ذوى المعلومات الجنائية، سبق اتهامه فى عدة قضايا منهم الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة سلاح، وقضية قتل، وذلك حال قيامه بالترويج للمواد المخدرة.

وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على 2 كيلو من جوهر مخدر الهيروين، وبندقية إلى وعدد 24 طلقة، ومبلغ مالى قدره 1370 جنيه، وسلاح أبيض مطواه و3 هاتف محمول يستخدمه للترويج للمواد المخدرة، ليحرر له محضر رقم 3575 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البرلس.