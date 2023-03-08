رئيس جامعة المنوفية: تشكيل فريق دعم فنى لمساعدة مكتبات الكليات الجديدة

عقد الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، اجتماع لجنتى المكتبة المركزية والمكتبات الجامعية الشهرى، بمشاركة أعضاء اللجنة online عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية.

بدأ القاصد اللجنة بتهنئة منسوبى الجامعة وأعضاء اللجنة بليلة النصف من شعبان اقتراب شهر رمضان، كما قدم التهنئة للدكتور حسن عليوة لتجديد تعينه وكيلا للدراسات العليا بكلية العلوم، وقامت اللجنتين بمتابعة ما تم تنفيذه من قرارات، كما تم مناقشة جدول أعمال الجلستين، وأوضح القاصد أن اللجنتين استعرضتا الأنشطة والفعاليات التى قامت بها مكتبات كليات ومعاهد الجامعة خلال شهر فبراير.

وأكد القاصد، على أنه تم خلال اللجنتين مناقشة الموضوعات الخاصة بأعمال الإدارة العامة لمكتبات الجامعة والمكتبة المركزية والرقمية والسمعية والبصرية، وما تم إنجازه من أعمال جرد المكتبات والإضافة الجديدة من الكتب والدوريات والموسوعات التى تم شرائها أو إهدائها إلى بعض مكتبات الكليات ، بالإضافة إلى متابعة ما تقدمه المكتبة الرقمية من خدمات للباحثين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا

وأشاد الدكتور أحمد القاصد بقيام قسم المكتبات بكلية الآداب بعقد نادى المعرفة وهو نادى ثقافى تعليمى يهدف إلى تعليم وتطوير مهارات التقييم النقدى وزيادة التعريف بالأدبيات المتخصصة لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وإعداد كوادر قادرة على المشاركة الفعالة والبحث العلمى والنشر العلمى من خلال التواصل والعمل الجماعى، ودعا رئيس الجامعة الأقسام العلمية بالكليات إلى ضرورة وضع تصور وأفكار للتواجد بالمكتبات وتفعيل دورها

وأكد الدكتور أحمد القاصد على أنه يتم تشكيل فريق دعم فنى لمساعدة مكتبات الكليات الجديدة، وتشكيل لجان اخلاقيات البحث العلمى بالكليات بالإضافة إلى تشكيل لجنة لتقييم مكتبات كليات ومعاهد الجامعة لاختيار أفضل مكتبة، كما استعرضت اللجنة الأنشطة وورش العمل التى قامت بها مكتبات كلية الطفولة المبكرة والاقتصاد المنزلى.