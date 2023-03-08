اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب من الماكينات.. إنفوجراف

الأربعاء، 08 مارس 2023 06:12 م
خليك واعى.. لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب من الماكينات.. إنفوجراف

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أكد اتحاد بنوك مصر أن ما يتم تداوله من بعض الأخبار المغلوطة بخصوص عمولات السحب من آلات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك، هي معلومات عارية تماما من الصحة.

 

الشائعة:

إصدار البنك المركزى قرار بفرض رسوم على عمليات السحب لكل البطاقات البنكية من خلال ماكينات الصراف الآلى "ATM" تتراوح من 20 إلى 50 جنيهاً

لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب من الماكينات
لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب من الماكينات

 

الحقيقة:

نفى البنك المركزى المصرى تلك الشائعة

 

لا صحة لفرض رسوم جديدة على عمليات السحب النقدى من البطاقات البنكية مسبقة الدفع (Prepaid card) وبطاقات الخصم المباشر (Debit card) من خلال ماكينات الصراف الآلى (ATM)

 

يتم السحب مجاناً (بدون أى رسوم) من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنك المصدر للبطاقة، وبرسوم لا تزيد عن 5 جنيهات من أى ماكينة أخرى غير تابعة للبنك

 

فيما يتعلق ببطاقات الائتمان (Credit card) التى تمثل نسبتها نحو 7% من إجمالى عدد البطاقات البنكية فى السوق المصرية، فيتم تحديد رسوم السحب النقدى الخاصة بها من خلال البنك المصدر للبطاقة

 


خليك واعى

البنوك

بطاقات البنوك

رسوم السحب

اليوم السابع بلس



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