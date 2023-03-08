حياة كريمة مش مشروعات بس.. 4 سيدات تدربن فى ورشة عمل "القومى للمرأة" ونفذن أول مشروع للزجاج المعشق ببنى سويف.. شاركنا أزواجهن فى تصنيع الفوانيس والدلايات.. وهبة: 4 أسر تعمل فى المشروع ومنتجاتنا تباع فى العتبة

بنى سويف هانى فتحى

تقوى: نعمل فى فترة المساء ونصنع الفوانيس استعدادًا لشهر رمضان

إيمان: تصنيع الدلايات يمر بعدد مراحل وهناك إقبال على المنتجات

حياة كريمة مش مشروعات خدمية فقط، شعار رفعه أربع سيدات من قرية الضباعنة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، إحدى قرى المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة التى تنفذ مشروعاتها فى 66 قرية رئيسية بمركزى ببا وناصر.

ورشة عمل نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف برئاسة نرمين محمود مقرر فرع المجلس بمحافظة بنى سويف، كان فاتحة الخير ومصدر رزق جديد لأربع أسر أقارب بتلك القرية التى استفادت من مبادرة حياة كريمة.

من قرية الضباعنة تباع منتجاتنا داخل منطقة العتبة فى القاهرة، هكذا تحدثت هبة معوض إحدى الميسرات بالمجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، واحدى المشاركات فى مشروع صناعة المنتجات اليدوية المصنوعة من الزجاج المعشق.

والتقى "اليوم السابع" بفريق عمل المشروع داخل قرية الضباعنة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

وقالت هبة معوض: " شاركت فى إحدى ورش العمل التى نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف داخل مدرسة قرية الضباعنة تم خلاله تدريب السيدات والفتيات على الحرف اليدوية منها صناعة المنتجات من الزجاج المعشق".

وأضافت هبة معوض، أن المجلس القومى للمرأة استهدف نحو 410 سيدة وفتاة من قرى حياة كريمة لتدريبهم على ريادة الأعمال وتعلم بعض الحرف اليدوية.

وأشارت هبة، إلى أنها عقب الانتهاء من الدورة التى استمرت ثمانية أيام قررت وثلاثة من أقاربها المشاركات فى تنفيذ مشروع صناعة المنتجات من الزجاج المعشق داخل القرية، مشيرة إلى أنها بدأت فى المشروع مع اقاربها بمساعدة أزواجهم.

فيما قال زوجها أحمد فتح الله "فوجئت بزوجتى وثلاثة من أقاربها يبدأون فى تنفيذ مشروع صناعة الدلايات والابجورات المصنوعة من الزجاج المعشق، مشيره إلى أن السيدات الأربعة أزواجهم بدأوا فى تنفيذ المشروع.

وقالت تقوى محد: "بدأنا المشروع بسبع آلاف جنيه، ونقوم بشراء الزجاج والدلايات من القاهرة، ثم نقوم بتصنيعها داخل القرية، لنقوم ببيعها فى القاهرة "

وأضافت تقوى محمد، أن كل شخص من المجموعة البالغ عددها عشر أفراد يقوم بتنفيذ شىء معين منهم من يقطع الزجاج والآخر يقوم بلصقة على الدلايات وهناك من يقوم بعملية الصنفرة واخر يقوم بالتلميع.

فيما قال زوجها جمال شعبان: " الفكرة جميلة وشجعت زوجتى على المشروع واعمل فى تجميع طلبات الورشة".

وتحدثت إيمان زغلول: "نعمل فى تصنيع اشياء كثيرة منها الدلايات وكذلك فوانيس رمضان التى قمنا بتركيب جهاز للإضاءة وتشغيل أغانى رمضان، كذلك نقوم تصنيع العديد من الأشياء التى تصنع من الزجاج المعشق.

فيما أكد زوجها أحمد شعبان، المشروع لم يكمل شهر ونقوم بالتسويق من خلال الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى ونجد استجابة من المواطنين على الشراء.

فيما قالت شيماء حبشى: "المشروع يمر بعدة مراحل أولها شراء المادة الخام من الزجاج والدلايات بعدها مرحلة تكسير الزجاج ثم مرحلة التثبيت والسنفرة والطلاء مشيره إلى أن المشروع فى بدايته وسيكون من المشروعات المشهورة على مستوى المحافظة قريبًا".

فيما قال زوجها محمد شعبان: "نعمل كفريق عمل واحد، أربع سيدات وأزواجهم بالإضافة إلى الآنسة نورهان محمد ونسكر مبادرة حياة كريمة والمجلس القومى للمرأة على تلك المشروعات التى وفرت فرص عمل للشباب".

من جانبها قالت نرمين محمود مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن فرع المجلس القومى للمجلس عقد أكثر من 250 دورة تدريبية مختلفة داخل قرى حياة كريمة، منها 12 دورة تدريبية للتثقيف المالئ استهدفت عدد 420 سيدة لمبادرة تنمية الاسرية المصرية بقرى حياة كريمة مركزی بنا وناصر، بالإضافة إلى عقد دورة تدريبية لمجموعة جديدة من القيادات الدينية بمقر فرع المجلس شارك فيها عدد 28 رجل دين من مديرية الأوقاف، فضلًا عن عقد دورات تدريبية على الحرف اليدوية بالتعاون مع مركز تنمية المهارات الريفية بالمجلس القومى للمرأة فى قرى حياة كريمة مركز ببا.

وتابعت نرمين محمود، أنه تم عقد ورشتى الزجاج المعشق نفذها المجلس واستهدفت 41 متدربة، وتناولت محاضرة تعريفية عن تاريخ الفن والتعرف على الأدوات والخامات واماكن بيعها والبدائل الممكن استخدمها من الخامات البيئية واعادة تدويرها وكيفية تسويقها، كيفية عمل تصميم بأكثر من طريقه، كيفية دمج الألوان، وكيفية استخدام الأدوات والتعامل مع الزجاج وتقطيعه ولصقه على وحدة الاضاءة واستكمال العمل فى المنتج وتجميع الأجزاء الخاصة بالكهرباء وتوصيلها واختبارها، ثم بعد جفاف المنتج يقوم المتدربات بإضافة الأسمنت الأبيض وتلميعها وتقفيل الأجزاء الخاصة بالكهرباء.



أثناء العمل بقرية الضباعنة



أحد العاملين فى المشروع



إحدى السيدات تنفذ المنتجات



إحدى المنتجات ببنى سويف



اسر استفادت من حياة كريمة



اسر قرية الضباعنة



المنتجات



بس الزجاج المعشق



رسم المنتجات



عمل الأسر فى المشروع



مجموعة العمل



مشروع الزجاج المعشق ببنى سويف



مشروع الزجاج المعشق

رسم المنتجات



عمل الأسر فى المشروع



مجموعة العمل



مشروع الزجاج المعشق ببنى سويف