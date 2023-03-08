جولات إرشادية محدودة بالمنطقة التجارية وبهو المتحف المصرى الكبير

كتب محمد أسعد

فى إطار قيام المتحف المصري الكبير بمراجعة جاهزية الخدمات المقدمة لزائريه، والتأكد من تميز وتفرد التجربة السياحية به منذ الدخول وحتى انتهاء الزيارة، بدأ المتحف، في تنفيذ عدد محدود من الجولات الإرشادية بالمناطق التى استلمتها شركة ليجاسى للتنمية والإدارة، إحدى الشركات التابعة لمجموعة حسن علام القابضة، والقائمة بتشغيل الخدمات بمجمع المتحف المصرى الكبير، وذلك بعد العرض على مجلس إدارة هيئة المتحف، بحيث تبدأ الجولات اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 8 مارس 2023.

وتشمل الجولات، والتى يمكن حجزها عبر شبكة الإنترنت فقط، الحدائق والمنطقة التجارية التي تضم عدد من المطاعم والكافيتريات والمحلات التي تشمل علامات تجارية مصرية رائدة، ومتجر الهدايا، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة للزيارة بالمتحف والتي تشمل منطقة المسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسة المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجى.

كما سيتمكن الزائرون أثناء جولتهم بالبهو العظيم من مشاهدة ما يحتويه من قطع أثرية منها تمثال الملك رمسيس الثاني وعمود النصر للملك مرنبتاح، بالإضافة إلى تمثالين لملك وملكة من العصر البطلمي.

هذا ولن تشمل الجولات أي من قاعات العرض المتحفي التي سوف تظل مغلقة تماما وهي: القاعات الرئيسة وقاعتي توت عنخ آمون والدرج العظيم وقاعة العرض التفاعلي ومتحف مراكب خوفو، وأقسام ومناطق المتحف الداخلية الأخرى، وذلك انتظاراً لموعد الافتتاح الرسمي المرتقب للمتحف والذي سيتم تحديده في أقرب فرصة، على أن يُراعى الإعلان عنه قبل تاريخ الإفتتاح الرسمي بوقت كاف ليتسنى للمدعوين من ملوك ورؤساء وكبار المسئولين من جميع دول العالم حضور افتتاح هذا الصرح العظيم.



المتحف المصري الكبير

وتقوم شركة تشغيل خدمات مجمع المتحف ليجاسي للتنمية والإدارة بالإعلان عن تفاصيل الجولات ومواعيدها والحجز فقط من خلال هذا الرابط: www.visit-gem.com

جدير بالذكر أنه بدءا من نوفمبر 2022، قام المتحف المصري الكبير باستضافة بعض الأحداث والفعاليات الخاصة التي يتم اختيارها بعناية، وتنظيم عدد محدود جدا من الزيارات الخاصة، وذلك للتأكد من جاهزية الخدمات المقدمة واختبار التجربة السياحية به.