جامعة الوادى الجديد تشارك بمنتدى "جامعتنا المصرية ومستقبلنا الأخضر"

شاركت جامعة الوادي الجديد بمنتدى الجامعات المصرية والمنعقد تحت عنوان "جامعتنا المصرية ومستقبلنا الاخضر ما بعد 27 CoP " بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى وبحضور الدكتور مصطفي رفعت أمين عام المجلس الأعلي للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركة كوكبة من رؤساء الجامعات المصرية وأعضاء المجلس الأعلي للجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

شارك وفد من جامعة الوادي الجديد، فى المنتدى الذى يهدف إلى طرح رؤية علمية لقضايا المناخ وتوعية الشباب بالمخاطر البيئية وتشكيل قوي حقيقية تعمل علي تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، حيث شاركت الجامعة بعرض تقديمي عنوانه (إجراءات الجامعة لمواجهة التغيرات المناخية) كما شاركت بعرض بوسترات ونموذج أوّلي عن سبل مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها.