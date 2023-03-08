تعرف على مكان سداد تكاليف حج القرعة لعام 2023

كتب محمود عبد الراضي

يبدأ سداد كامل تكاليف حج القرعة بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلى – مصر- القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصرى على مستوى الجمهورية (علــى حساب مـدفوعات حكومية "مدفوعات حج القرعة").. إعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13/3/2023م وحتى يوم الخميس الموافق 23/3/2023م.

يكون السداد لكامل قيمة تكاليف الحج وهى مبلغ وقدره (148500مائة وثمانمائة وأربعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) ، إضافة إلى قيمة تذكرة السفر بالطـائرة وهى مبلغ وقدره (27000 سبعة وعشرون ألف جنيه فقط) بإجمالى مبلغ وقدره (175500 مائة وخمسة وسبعون ألف وخمسمائة جنيه فقط) لكل فائز على حدا ، فيما عـــدا حــالات المحــارم والمُرافـقين لمُقدم الطلب حـــيث يتم الســداد لهم سـوياً وذلك بموجــب بطاقــات الرقــم القــومى السارية الصلاحية، ويعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسئولية على وزارة الداخلية .