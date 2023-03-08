تشييع جثمان أحد ضحايا قطار قليوب بمقابر أشمون فى المنوفية

فى مشهد جنائزى مهيب، شيع منذ قليل المئات من أهالي مدينة أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الشاب سامح قنديل ضحية قطار قليوب، والذى توفى ضمن ضحايا قطار محطة قليوب.

وخرجت الجنازة من أحد مساجد المقابر بالمدينة، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة، بالمدينة وسط حزن كبير من الأهالى .

وأكد الأهالي، أن الشاب سامح قنديل كان عائدا من عمله، حيث يعمل استورجي في أحد ورش محافظة الجيزة ويعود الي منزله ليلا مستقلا قطار منوف.

وأكدت ندى عصام، أنهم متزوجين منذ 3 سنوات ولديهم طفلين زين وعمر سنتين وريان 4 شهور، ويعمل في القاهرة ويعود مستقلا قطار منوف.

يذكر أنه لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 21 آخرين في اصطدام قطار منوف بحاجز تصادم بمحطة قليوب في محافظة القليوبية.

وأصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانًا بخصوص حادث قطار قليوب، أوضحت فيه أنه في تمام الساعة 19.20 أثناء دخول قطار منوف رقم ٥٥٧ /٣٠٢٧ ركاب «شبرا/ منوف/كفر الزيات» على سكة النفادي في محطة قليوب لمقابلة قطار ٥٥٠ تجاوز السائق السيمافور المغلق واستمر في السير فدخل القطار إلى السكة المنتهية بتصادم الحماية في نهاية السكة، وخرج الجرار والعربة الأولي عن القضبان نتيجة التصادم.

وجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، رئيس هيئة السكك الحديدية وجميع قيادات الهيئة بالتوجه إلى مكان حادث قليوب والدفع بكافة معدات الرفع إلى موقع الحادث، والتنسيق مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمصابين وحصر أعداد الوفيات، كما وجه وزير النقل بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الادارة لقطاع السلامة والجودة للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤولين وحصر التلفيات والحادث بعيد عن الخطوط الطوالي بجميع خطوط الهيئة