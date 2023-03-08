تحرير 31 مخالفة متنوعة خلال حملة تموينية على مخابز ديرمواس فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ديرمواس بمحافظة المنيا ، تنظيم الحملات اليومية الميدانية على كافة القطاعات الخدمية والمتابعة للحالة العامة بالشوارع الرئيسية والأحياء، لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق، والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك، حرصاً على سلامة وصحة المواطنين، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية.

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات والتصدى لمن يتاجرون بالسلع المدعمة، لافتاً إلى أن الحملة اسفرت عن تحرير 31 محضرًا للمخابز المخالفة.

وجاءت المخالفات، "ما بين نقص وزن ـ مواصفات ـ عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ نظافة ـ عدم إعطاء بون" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.