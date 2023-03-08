اليوم السابع
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الأربعاء، 08 مارس 2023 11:10 ص
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تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة مياه جمصة للمرة الرابعة بدون ملاحظات.. صور

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:07 ص
تجديد اعتماد شهادة TSM لمحطة مياه جمصة للمرة الرابعة بدون ملاحظات.. صور حصول محطه مياه جمصه علي شهاده TSM
الدقهلية :محمد الحبشي

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أعلن خالد نصر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، تجديد اعتماد محطة مياه جمصة لشهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة بدون ملاحظات، والتى تعمل بطاقة 68 ألف متر مكعب/يوم، تحت قيادة عبد الحى علام، مدير المحطة

وأكد نصر أنه قد تمت مراجعة المحطة، والتفتيش عليها، للتأكد من سلامة الإجراءات وكفاءة المحطة، وأوضح أن الشركة لديها الآن 33 محطة حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM نصيب محطات الصرف الصحى المعتمدة منها 24 محطة معالجة صرف صحى، بالإضافة إلى 9 محطات مياه شرب.

وأضاف أن حصول محطة مياه جمصة على شهادة TSM يأتى ضمن خطة تطوير الأداء بالشركة فى إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وتنفيذًا لخطة عمل قطاع التشغيل والصيانة بالشركة لعام 2024/2023.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بشأن رفع كفاءة المحطات وحصولها على شهادة الإدارة الفنية المستدامة لإستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويذكر أن شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM، هى إحدى الشهادات الدولية التى تعكس كفاءة تشغيل المحطات والشبكات، وتضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمة بالشكل المطلوب، وتضمن استمرار عمل المحطات بأعلى مستويات الأداء والجودة من أجل تقديم خدمة أفضل مطابقة لمواصفات وزارة الصحة لتلبية احتياجات المواطنين.


 

المبني الإداري
المبني الإداري

 

حصول محطه مياه جمصه علي شهاده TSM
حصول محطه مياه جمصه علي شهاده TSM

 

 

محطة مياه جمصة
محطة مياه جمصة

 


 


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