برلمان الصومال يقر قانون مكافحة الإرهاب وسط الحرب على حركة الشباب

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صوت نواب البرلمان الصومالي الفيدرالي، بأغلبية ساحقة، اليوم الأربعاء، على قانون مكافحة الإرهاب، المقدم من وزارة الأمن.



يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض فيه الصومال حربًا مع حركة الشباب ، أقوى جماعة للقاعدة في شرق إفريقيا.



وقال رئيس مجلس النواب الشيخ عدن مادوبي - الذي ترأس جلسة اليوم - إن 133 نائبا صوتوا لصالح القانون ، بينما رفضه ثلاثة نواب وامتنع 7 آخرون عن التصويت.



وقدم مدير وكالة المخابرات والأمن الوطنية مهد صلاد الشكر للنواب على المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد.



ومن المقرر أن يذهب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ في البرلمان الاتحادي للموافقة عليه وإذا تمت الموافقة عليه ، ينتهي به الأمر في مكتب الرئيس حسن شيخ محمود للتوقيع على القانون، وفي أوائل الشهر الماضي، وافق البرلمان الصومالي رسميًا على مشروع قانون وكالة المخابرات والأمن الوطنية الصومالية.