الرئيسية أخبار عاجلة بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الأربعاء، 08 مارس 2023 10:44 ص الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كتبت هند مختار مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع. ويعقب اجتماع الحكومة، عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء. اجتماع الحكومة الاسبوعي مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الموضوعات المتعلقة رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم مع شركتين عالميتين لتطوير مجال الفحص الطبى بمصر الأربعاء، 08 مارس 2023 10:40 ص رئيس الوزراء يشهد توقيع خطاب نوايا فى مجال التصنيع الطبى الأربعاء، 08 مارس 2023 10:34 ص رئيس الوزراء يراجع مع وزير الإسكان تحصيل مستحقات الدولة وتقنين أوضاع الأراضى الثلاثاء، 07 مارس 2023 06:25 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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