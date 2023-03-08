اليوم السابع
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بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 08 مارس 2023 10:44 ص
بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع.
 
ويعقب اجتماع الحكومة، عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء. 
 
 

اجتماع الحكومة الاسبوعي

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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