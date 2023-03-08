بدء اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية

كتبت هند مختار

بدأ منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لمتابعة الاستعداد لشهر رمضان وتوافر السلع.

ويعقب اجتماع الحكومة، عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.