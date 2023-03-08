جاء ذلك - وفقا لبيان صادر عن الخارجية الفرنسية اليوم الأربعاء، فى تصريح أدلت به كولونا بمناسبة اليوم العالمى للمرأة والذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وذكر بيان الخارجية أن كولونا أكدت عزمها على مواصلة دعم كل من يدافع عن حقوق المرأة، كما أدانت بأشد العبارات كل أشكال العنف ضد الفتيات والنساء.

وبهذه المناسبة، كشفت الوزيرة الفرنسية عن استراتيجية بلادها الدولية في مجال الصحة والحقوق الإنجابية للفترة 2023-2027، مؤكدة أن بلادها ستواصل تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال منتدى جيل المساواة في عام 2021، الذي تشارك في رئاسته مع المكسيك تحت رعاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة، خاصة دعمها المالي الذي يصل إلى 400 مليون يورو لصالح الحقوق الإنجابية والصحة وذلك في الفترة 2021-2025.

ووفقا لبيان الخارجية الفرنسية، جددت كولونا دعم فرنسا للمنظمات النسائية من المجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، منوهة إلى أن هذا الدعم يتجسد بشكل خاص من خلال صندوق دعم المنظمات النسائية الذي تم إطلاقه في عام 2020.

وتُكرم فرنسا كل عام النساء المدافعات عن الحقوق والحرية في إطار "مبادرة ماريان" التي أطلقها الرئيس الفرنسي، في عام 2021، والتي تسمح لحوالي 15 مدافعا عن حقوق الإنسان بالإقامة في فرنسا لمدة عام لتطوير مشاريعهم في مجال حقوق الإنسان.