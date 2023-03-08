جاء ذلك في رسالة جوتيريش بمناسبة يوم المرأة العالمى الذي يوافق الثامن من مارس من كام عام، ونشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.

وأضاف جوتيريش في رسالته: "لكننا ندرك أيضا العقبات الهائلة التي تواجهها - من الظلم البنيوي والتهميش والعنف، إلى الأزمات المتتالية التي تؤثر عليها وأسوأ، إلى إنكار استقلاليتها الشخصية وحقوقها على أجسادها وحياتها".

وأكد الأمين العام أن "اليوم العالمي للمرأة هو دعوة للعمل على الوقوف مع النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن الأساسية بتكلفة شخصية كبيرة، والعمل على تعزيز الحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين، وعلى تسريع المشاركة الكاملة للمرأة".

وأشار إلى أن موضوع هذا العام يركز على الحاجة إلى التكنولوجيا والابتكار لتعزيز المساواة بين الجنسين.

وقال جوتيريش إنه يمكن للتكنولوجيا أن توسع مسارات التعليم والفرص للنساء والفتيات، ولكن يمكن أيضا استخدامها لتضخيم الإساءة والكراهية.

وأضاف "اليوم، تشكل النساء أقل من ثلث القوة العاملة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، لهذا السبب يجب علينا سد الفجوة الرقمية وزيادة تمثيل النساء والفتيات في العلوم والتكنولوجيا".

وأوضح أن "استبعاد النساء من العالم الرقمي أدى إلى خفض ما يقدر بنحو 1 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في العقد الماضي - وهي خسارة يمكن أن تنمو إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 من دون اتخاذ إجراء".

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أن "الاستثمار في المرأة يرتقي بكل الناس والمجتمعات والبلدان".

وقال في ختام رسالته: "دعونا نعمل معا - عبر الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني - لبناء عالم أكثر شمولا وعدلا وازدهارا للنساء والفتيات والرجال والفتيان في كل مكان".