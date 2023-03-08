الوفد اليابانى يرحب بإقامة مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى "جايكا"، بديوان عام المحافظة، وذلك فى إطار زيارتهم لبحث سبل التعاون مع المحافظة فى مجال إقامة مجمع معالجة للمخلفات الصلبة وخاصة المخلفات البلاستيكية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، ووفد من وزارة البيئة، وممثلى شركة "ريلاينس" للاستثمار وإدارة المشروعات، وممثلى إدارة البيئة بالمحافظة وعدد من الجهات التنفيذية.

ورحب محافظ بورسعيد بوفد "جايكا" وزيارته لمحافظة بورسعيد، والتى تأتى فى إطار توطيد العلاقات بين محافظة بورسعيد ودولة اليابان، مشيرا إلى ترحيبه بالتعاون المثمر مع الجانب الاجنبى فى المجال الصناعى.

وخلال اللقاء تم عرض فيلم تسجيلى حول المشروعات التنموية والخدمية التى شهدتها المحافظة خلال الأعوام الماضية، وأشار محافظ بورسعيد لأهمية موقع بورسعيد الجغرافى، والمناطق الصناعية والبترولية، والموانئ، فضلا عن تواجد ميناء الصيد والذى يشمل أكثر من 270 مركب صيد.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور ملامح مقترح التعاون بين بورسعيد وهيئة التعاون الدولى اليابانى، حيث أشار المحافظ أن هناك مرحلتين للتعاون والدعم تتمثل فى توفير مكان لإقامة مجمع تدوير المخلفات الصلبة وخاصة البلاستيك، وتوفير الدعم المادى والفنى لإقامة المشروع، لافتا أن مقترح مشروع التعاون سيتم عرضه على وزارة البيئة والتنمية المحلية خلال الأسبوع القادم، لافتا أن المحافظة تسعى لإقامة مصنع متكامل لإعادة التدوير ويساهم فى التخلص الٱمن من المواد البلاستيكية، ويساهم فى الحفاظ على البيئة وبحيرة المنزلة بالتزامن مع جهود الدولة فى ملف البيئة، ويعد أول مجمع معالجة للمخلفات الصلبة فى مصر.

وشهد اللقاء، استعراض مقترح العرض الفنى لإنشاء مجمع المعالجة والتدوير والتخلص الٱمن بالكيلو 14 بجنوب بورسعيد، ومحاور التعاون بين محافظة بورسعيد والجانب اليابانى وأوضح اللواء عادل الغضبان أن بورسعيد كانت نقطة انطلاق لكبرى المشروعات القومية التى شهدتها الدولة لتحقيق خطوات التنمية المستدامة، مستعرضا المشروعات الصناعية بجنوب وشرق بورسعيد والكيانات الاقتصادية الجديدة التى ساهمت فى دعم السوق المحلى، وفتح أسواق مصرية فى العديد من الدول، كما ألقى الضوء على مصنع تدوير القمامة بمحافظة بورسعيد، مؤكدا على دعمه الكامل لسبل التعاون مع الجانب اليابانى.

ومن جانبه، وجه وفد هيئة التعاون الدولى اليابانى الشكر لمحافظ بورسعيد على ترحيبه بالتعاون، وأكدوا حرصهم على التعاون مع محافظة بورسعيد فى مجال إقامة مصنع لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، كما أشادوا بالتنمية التى جرت ببورسعيد مؤخرا فى كافة المجالات.