محافظ بورسعيد يترأس اجتماع لجنة دراسة مقترحات تطوير منطقة المثلث

بورسعيد - محمد عزام

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 273 بشأن دراسة مقترحات تطوير منطقة المثلث المعدوم، وذلك في إطار الخطوات التنفيذية التي تتخذها المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للبدء في تطوير المنطقة تماشيا مع خطة التنمية المستدامة على أرض بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام، والدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والمدير التنفيذي للجهاز ورئيس قطاع استصلاح الأراضى، وعدد من المستشارين وممثلي جامعة بورسعيد والجهات التنفيذية بالمحافظة.

واستمع محافظ بورسعيد، إلى مقترح المخطط المبدئي لأعمال التطوير بمنطقة المثلث، وإنشاء تجمعين سكنيين للجمعيات التي تم تأسيسها، وشهد اللقاء مناقشة عدداً من المقترحات الخاصة بتطوير المنطقة وفقا لأهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن مناقشة آليات تنفيذ التطوير.

ووجه المحافظ، اللجنة الفنية بالقيام بأعمال الحصر والتدقيق للكيانات بالمنطقة سواء مباني أو مساحات الاستزراع السمكي بالمشاركة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك بدءاً من الأسبوع القادم، وذلك لسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالتطوير تباعا.

كما وجه بالتنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بالتطوير، موجها كافة الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره بتنمية وتطوير منطقة المثلث، وتوفير حياة كريمة للمواطنين بهذه المناطق، قائلا أن هذا التطوير يعد حلما، مؤكداً على أهمية الوعي بجهود الدولة ودعمها نحو استكمال التنمية والتطوير التي تعم كافة أنحاء الدولة المصرية ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتطوير جنوب بورسعيد ضمن خطة التنمية المستدامة بمحافظة بورسعيد.