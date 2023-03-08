اليوم السابع
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المجلس التصديرى لمواد البناء: 6.8 مليار دولار صادرات مواد البناء خلال 2022

الأربعاء، 08 مارس 2023 12:31 م
المجلس التصديرى لمواد البناء: 6.8 مليار دولار صادرات مواد البناء خلال 2022 صادرات
كتب إسلام سعيد

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أعلن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 6% خلال 2022، لتسجل 6,896 مليار دولار في مقابل 6,517 مليار دولار خلال  2021.
 
وكشف التقرير الشهري للمجلس، استحواذ 10 دول على 62,1% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة 4,28 مليار دولار، يأتي على رأسهم الإمارات بنسبة 13,6%، بقيمة 888 مليون دولار في مقابل 432 ملايين دولار بنمو 148%، واستحوذت كندا على 10,9% من إجمالي صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والتشييد والبناء المصرية خلال 2022 لتسجل 859 مليون دولار في مقابل 751 مليون دولار خلال 2021، بنمو 37%.
 
وجاءت السعودية في المركز الثالث بقائمة أكبر 10 دول مستوردة لمواد البناء المصرية بقيمة 597 مليون دولار في مقابل 412 مليون دولار بنمو 76%، تليها ايطاليا بقيمة 588 مليون دولار في مقابل 835 مليون دولار بنسبة تراجع 18%، ثم اسبانيا بقيمة 371 مليون دولار في مقابل 537 مليون دولار بتراجع 19%.
 
 
 

صادرات مواد البناء

الصادرات المصرية

الصادرات المصرية 2022

صادرات مصر لمواد البناء 2022



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