وأعرب التحالف، في بيان أذاعته "السومرية" نيوز، عن رفضه الإجراءات التعسفية التي تطال الواقع التاريخي الذي يمتد لأكثر من ألف عام بخصوص مسجد سامراء الكبير ومدرسته التاريخية العريقة التي خرجت الآلاف من طلبة العلم، وحاضر فيها كبار علماء العراق من المذهب الشافعي الكريم ودفنوا فيها.

كما أعرب التحالف عن قلقه على الوضع الاجتماعي داخل المدينة واحتمالية تراجع حالة الاستقرار المتحققة لوجود الحكماء والعقلاء من أعيان سامراء وقياداتها السياسية والعشائرية، والتي دافعت خلال السنوات الماضية عن النسيج الاجتماعي فيها، حيث انطلقت من هذه المدينة وبدعم أهلها وشبابها عمليات تحرير محافظة صلاح الدين.