"العدل" تقرر إنشاء 3 فروع توثيق ومأموريتين للشهر العقاري

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء 3 فروع توثيق ومأموريتين للشهر العقاري.

فرع توثيق بريد القرية الذكية في الجيزة وفرع توثيق مركبات الغردقة في البحر الأحمر، فرع توثيق مكتب بريد العتبة في القاهرة وتنشأ مأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بمدينة العبور، ومأمورية للشهر العقاري باسم مأمورية التجمع العمراني الجديد في مدينة الصالحية الجديدة في الشرقية.

كما نشرت الجريدة قرار وزارة الداخلية برد الجنسية المصرية لـ 12 شخص.