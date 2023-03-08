العثور على جثتين بهما آثار طلقات نارية فى قرية الضما بأسوان

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان ، اليوم، الأربعاء، على جثتين لقيا مصرعهما رميا بالرصاص وسط ظروف غامضة بقرية الضما، وتكثف مباحث مركز شرطة كوم أمبو جهودها لكشف ملابسات الجريمة.

وتلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بالعثور على جثتين وبجسدهما آثار لطلقات نارية، وذلك بقرية الضما وسط ظروف غامضة، ووجه مدير أمن أسوان، إدارة البحث الجنائى بتشكيل فريق أمنى لكشف ملابسات الجريمة، والقبض على المتهمين المتورطين فى الواقعة، وتم نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم أمبو تحت تصرف النيابة.

وعلى الجانب الآخر، انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بأسوان، اليوم، جثة جديدة من المفقودين الستة بحادث غرق مركب "قارب" فى نهر النيل أمام قرية أبو هور التابعة لمركز نصر النوبة، خلال جهود اليوم الثالث من البحث عن ضحايا الحادث.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة التى تم انتشالها اليوم، لشخص يدعى محمد عبد القادر رمضان 36 سنة، بعد العثور على جثته بالقرب من موقع غرق المركب بقرية أبو هور، وجارى البحث عن المفقودين الأربعة الآخرين بعد انتشال جثة طفل بالأمس.

وقرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تشكيل غرفة عمليات مفتوحة على مدار 24 ساعة لمتابعة الجهود المبذولة لانتشال المفقودين الذين لقوا حتفهم بعد تعرضهم للغرق أثناء استقلالهم لمركب بالقرب من مرسى قرية أبو هور بمركز نصر النوبة، وقدم اللواء عطية، تعازيه ومواساته لأسرة الطفل نعمان عبد الرحمن فتحى، والذى تم انتشال جثمانه ضمن 6 مفقودين، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بفسيح جناته، ويكون شافعاً لوالديه يوم القيامة.