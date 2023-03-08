اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 08 مارس 2023 08:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السجن المشدد 15 سنة لصاحب محل تعدى على طالبة من ذوى الهمم فى الإسكندرية

الأربعاء، 08 مارس 2023 08:37 م
السجن المشدد 15 سنة لصاحب محل تعدى على طالبة من ذوى الهمم فى الإسكندرية محكمة -أرشيفية
الإسكندرية -أحمد الزغبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "ف.ال.م"، مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "ه.م.ح".

 

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدى على ابنتها بالمحل خاصته بدائرة القسم.

 


أخبار الإسكندرية

ذوي الهمم

اخبار الحوداث

محكمة جنايات الإسكندرية

اخبار اليوم

حوادث اليوم

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة