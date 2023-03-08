السجن المشدد 15 سنة لصاحب محل تعدى على طالبة من ذوى الهمم فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف والمستشار وائل عزيز مهنا، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدنى، بالسجن المشدد 15 سنة للمتهم "ف.ال.م"، مما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالتعدى على المجنى عليها "ه.م.ح".

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 33709 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدى على ابنتها بالمحل خاصته بدائرة القسم.