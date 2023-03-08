الزلازل بين الحقيقة والخيال ندوة بعلوم الأرض ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت كلية علوم الأرض بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، ندوة بعنوان "الزلازل بين الحقيقة والخيال" وذلك ضمن فعاليات الأسبوع البيئي تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد كلية علوم الأرض، حيث حاضر بالندوة الدكتور أحمد مصطفى السيد عبد الجواد أستاذ ورئيس قسم الجيوفيزياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، بحضور الدكتورة صفية محمد على وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، أن الجامعة تحرص على عقد العديد من الندوات المتخصصة لتثقيف الطلاب في مجال دراستهم واستضافة الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات والمراكز البحثية لربط الجانب الأكاديمي بالعملي، والتوعية بما يحدث علي أرض الواقع، ومواكبة كل جديد يتوصل إليه العلم لخدمة البشرية.