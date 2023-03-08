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الرئيس السيسى يؤكد لوزير الدفاع الأمريكى أهمية تكثيف الجهود للتهدئة بالأراضى الفلسطينية

الأربعاء، 08 مارس 2023 03:19 م
الرئيس السيسى يؤكد لوزير الدفاع الأمريكى أهمية تكثيف الجهود للتهدئة بالأراضى الفلسطينية الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "لويد أوستن" وزير دفاع الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، و"دانيال روبنشتاين" القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة. 
 
 
وشهد اللقاء ك التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية؛ حيث حرص الرئيس في ذلك الإطار على تأكيد أهمية تكثيف الجهود الدولية لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية والتصعيد، مؤكداً أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة. كما تطرق اللقاء إلى جهود تعزيز السلم والاستقرار على المستوى الدولي، في ضوء الأزمات العالمية المتلاحقة، التي تلقي بظلال سلبية على مختلف دول العالم.

السيسي

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