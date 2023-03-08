اليوم السابع
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"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

الأربعاء، 08 مارس 2023 11:31 ص
"الداخلية" تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه جريمة غسل الأموال - تعبيرية
كتب: عبد الرحمن سيد

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال شخصان مقيمان بمحافظة القاهرة.

 

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وإيداعهما بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا. 

 


غسل

غسل أموال

الداخلية

حوادث

جرائم الأموال العامة



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